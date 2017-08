Adolescente de 14 anos tenta separar briga e morre baleado

O adolescente Carlos Henrique de Moraes Oliveira, 14 anos, morreu na madrugada deste domingo (27), na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA), ferido com dois tiros de arma de fogo. O rapaz estava tentando separar uma briga na Rua São Tomé, Bairro Rodoviária, quando dois homens passaram atirando em cima de uma moto Biz de cor preta.

Henrique chegou a ser socorrido pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu e levado em estado grave para o Hospital Dirceu Arcoverde, mas não resistiu.

Segundo o tenente Tadeu Santos, Henrique Oliveira foi atingido no peito com dois balaços e foi levado para o Pronto Socorro. Já Antônio Alves Veras foi atingido com dois disparos na perna. O fato é que por volta das 23h de sábado (26/08) Raimundo Nonato Vieira da Cunha foi lesionado a faca por Antônio Alves Veras durante um confronto e Carlos Henrique estava tentando separar a briga, quando dois homens passaram alvejando a bala, por conta de outra desavença anterior. Henrique levou a pior.

O crime será investigado pela Delegacia de Homicídios, Tráfico de Drogas e latrocínio (DHTL) de Parnaíba. Qualquer informação que possa ajudar deve ser repassada para a PM através do telefone 190. A ligação é gratuita e não precisa se identificar.

Fonte: Com informações do Jornal da Parnaíba