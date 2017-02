Adolescente é apreendido após efetuar disparos em vigilante no bairro Aerolândia

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na madrugada deste sábado (4) após efetuar disparos de arma de fogo em um vigilante. O crime aconteceu em frente de uma casa de show, no bairro Aerolândia.

De acordo com o Relações Públicas do 4º BPM, Capitão Elias de Sousa, o menor efetuou dois disparos de revólver calibre 32 no vigilante de veículos, Dirceu Anderson Lima da Silva, de 21 anos. No momento dos disparos, Dirceu escondeu-se entre os veículos e não foi atingindo.

Elias informou ainda que após os disparos o menor fugiu em uma motocicleta Honda Pop 100, de cor roxa e placa ODZ-1946, conduzida por Jhony Maycon Rodrigues, de 23 anos. “Ao realizar diligências no bairro Aerolândia, os policiais flagraram a dupla e quando o menor avistou a nossa viatura tentou se desfazer da arma, jogando-a para baixo de um veículo. Mas os policiais perceberam a atitude dele [menor], realizaram a abordagem pessoal aos suspeitos e averiguaram o terreno onde encontraram a arma de fogo”, disse Elias.

A dupla foi conduzida à Central de Flagrantes para serem tomadas as providências cabíveis.

A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil.