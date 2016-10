Adolescente é apreendido em Marcolândia suspeito de crimes de pistolagem no PI e PE

Um adolescente de 16 anos foi apreendido hoje (7) em Marcolândia (100 km de Picos) suspeito de crimes de pistolagem nos estados do Pernambuco e do Piauí. Segundo o agente de polícia civil de Pernambuco, Liomar Silva, o rapaz é suspeito de receber dinheiro para matar um casal há cerca de um mês, na cidade de Araripina (PE), que faz divisa com Marcolândia, no Piauí. Segundo a Polícia Militar do Piauí, ele receberia até R$ 6 mil pelos crimes.

O agente informou que a vítima foi o empresário Antônio Ribeiro Leal, 58 anos. Ele teria sido morto a mando do próprio filho, que pretendia executar o pai e a madrasta para ficar com a herança do casal. No dia do crime, a madrastra havia saído de casa. O homem era dono de uma sucata e de várias propriedades de terra.

“Ele não tinha qualquer relação com as vítimas, ainda não sabemos quantos homicídios ele pode ter praticado, isso será investigado. Caracterizaria crimes de pistolagem”, disse o agente.

O tenente Francisco de Assis, de Marcolândia, disse que o adolescente tinha “parceria” com o jovem de 17 anos que morreu na cidade na última terça-feira (4), Marcos Jessé de Matos. A polícia ainda investiga as circunstâncias da morte.

“Ele foi achado morto na mata, mas podem ter sido várias coisas. A primeira informação que tivemos é de que foi um suicídio, porque ele tem um tiro na cabeça, mas ele era canhoto e o tiro foi disparado pelo lado direito. Pode ainda ter sido uma morte acidental ou homicídio. Não podemos confirmar”, disse.

Jessé e o outro rapaz mantinham-se escondidos em uma casa na mata, na divisa entre as duas cidades. Com eles, costumavam ficar ainda outras duas menores. No momento da apreensão, o jovem estava com uma das adolescentes.

Segundo o tenente, a apreensão do adolescente foi feita depois que Vitória, 20 anos, irmã de Jessé, ajudou a polícia. Gravando a conversa com o rapaz, ela marcou um encontro com ele, no local onde se escondia, para entregar comida.

No áudio, segundo o policial, ele confessa que estaria planejando novos crimes. Além disso, foram encontradas imagens no celular do rapaz em que ele exibe uma grande quantia de dinheiro em notas de R$ 50.

Cidade Verde