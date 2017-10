Adolescente é assassinada a facadas em Itainópolis

[ad#336×280]Uma adolescente identificada como Daniela Maria de Jesus Xavier, de 17 anos, foi assassinada com vários golpes de faca do seu ex-companheiro, identificado como Esequias de França Vera, de 20 anos. O crime aconteceu na madrugada de hoje, dia 26 de dezembro, no município de Itainópolis.

Segundo o delegado regional, Eduardo Aquino, o acusado alegou que a vítima havia o traído. “Em depoimento Esequias informou que estava separado de Daniela há 20 dias e após a separação ele tomou conhecimento de que ela havia o traído”, disse o delegado.

Em depoimento, ele informou ainda que marcou um encontro com a vítima e após uma discussão os dois foram até o local, no qual ela manteve relação sexual com outra pessoa, um matagal acerca de 1 km da cidade. Lá o acusado desferiu vários golpes de faca na adolescente.

Após o crime, Esequias se deslocou até à cidade de Vera Mendes. Na cidade ele se apresentou a um policial militar e pediu para ser algemado, informado que tinha assassinado uma mulher. “O policial foi com ele até o local do crime, em seguida a Polícia Militar comunicou o fato à gente e dirigimos até o local para tomarmos as providências cabíveis”, concluiu o delegado.

De acordo com Eduardo, ainda não se sabe a quantidade de perfurações no corpo da vítima, somente após um exame cadavérico. Daniela deixa uma filha de dois anos.