Adolescente é baleado no bairro Junco

Em menos de três dias a Polícia Militar de Picos registrou a terceira tentativa de homicídio na cidade. Na tarde desta segunda-feira (6), por volta das 16h30, um adolescente de 17 anos foi baleado na cabeça. O crime aconteceu no bairro Junco, próximo ao Mercado Público.

Segundo o Relações Públicas do 4º BPM, Capitão Elias de Sousa, o Copom foi informado que um adolescente identificado como Marcos Moreira de Lima foi atingido com um disparo de arma de fogo. “A vítima foi socorrida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Hospital Regional Justino Luz”, completou.

Elias informou ainda que uma viatura ficou no local e o oficial de dia seguiu em diligência com as Forças Táticas a procura de localizar e prender o acusado de cometer o fato. “Já é bastante conhecido no submundo do crime inclusive os dois têm passagem pela polícia”, informou o Capitão.

Mais duas tentativas de homicídio

A primeira tentativa foi registrada na madrugada do último sábado (4). Um adolescente, de 17 anos, efetuou disparos de arma de fogo contra um vigilante de carros, que não foi atingido.

O crime ocorreu no bairro Aerolândia e o menor foi apreendido horas depois de efetuar os disparos.

A segunda foi registrada também no último sábado, por volta das 18h40. Um homem identificado apenas por Kaike recebeu disparos de arma de fogo, mas não foi atingido. O crime aconteceu no bairro Pedrinhas.