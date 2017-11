Adolescente é morta com tiro na cabeça durante inauguração de bar

Uma adolescente de 17 anos foi morta a tiros neste domingo (12/11), na cidade de Curimatá, no extremo Sul do Piauí, enquanto trabalhava com seu tio durante a inauguração de um bar.

Segundo testemunhas, um homem adentrou o local pedindo seis cervejas fiado, o proprietário do estabelecimento negou e começou uma discussão. O dono do local ainda chegou a ceder três bebidas para evitar briga, que não acabou.

Houve agressão física e o suspeito se dirigiu até sua residência, retornando com uma arma. Quando chegou ao bar, atirou contra o proprietário, que foi atingido de raspão, e a adolescente foi baleada na cabeça.

A morte da jovem abalou a cidade e o suspeito do crime encontra- se foragido.

Irmão de vereador é suspeito do crime

O suspeito de ter matado a vítima foi identificado como Cleismar e está foragido. Ele é irmão do vereador do município Antônio Emanuel Lustosa de Carvalho, o “Toninho Carvalho”.

De acordo com informações repassadas pelo capitão Mizael, da Polícia Militar, a vítima foi morta com tiro na cabeça após uma discussão em um bar, onde ela ajudava o tio. “Foi uma confusão por causa de um troco, o acusado [Cleismar] pediu a conta, ela [Auricelia] deu o troco, e insatisfeito, o acusado foi reclamar com proprietário do bar. Pouco tempo depois, Cleismar não satisfeito, foi em casa pegou uma arma de fogo, retornou ao bar e assassinou a jovem”, disse.

Conforme o capitão Mizael, existem informações que a família da vítima planeja vingar a morte dela. A polícia continua fazendo diligências com intuito de prender o suspeito.

