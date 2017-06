Adolescente salva namorado de execução e é morta com 4 tiros

Para evitar a morte do namorado, uma jovem de 17 anos acabou sendo morta com quatro disparos de arma de fogo, no município de Altos, na noite de ontem (27), por volta das 21 horas. Thais Naira Menezes Gomes estava bebendo com o namorado conhecido como “Junior Cando”. O crime ocorreu nas proximidades da casa da vítima. Eles estariam em um bar. O namorado foi ferido no braço.

“Essa moça estava bebendo com o namorado quando chegaram dois homens em uma motocicleta para executar ele. Por erro na execução, ela entrou na frente do namorado e foi alvejada com quatro disparos. Ele foi atingido no braço, escapou e passa bem”, disse o delegado responsável pela investigação, Jarbas Lima.

O homicídio é investigado pela Delegacia de Altos. De acordo com o delegado, pelas primeiras informações colhidas, que o crime pode ter sido um acerto de contas, pois o namorado da vítima tinha passagens pela polícia por roubos e, inclusive, em uma das prisões chegou a fugir da delegacia.

“Nós acreditamos em possível acerto de contas por ele já ser envolvido no crime e vai ser peça fundamental para fazer os autos do reconhecimento e indicar os possíveis autores”, comentou Jarbas.

Os suspeitos estão foragidos, pelo menos duas pessoas participaram da prática deste homícidio. Eles estavam em uma motocicleta.

O Instituto de Medicina Legal foi acionado para realizar os procedimentos no corpo, que depois será liberado para sepultamento.

Cidade Verde.