Adolescentes fazem arrastão em posto de saúde na cidade de Picos

Dois adolescentes realizaram um ‘arrastão’ em um posto de saúde na cidade de Picos na tarde dessa quinta-feira (06). Um deles, de iniciais C.B.C., 17 anos, chegou a ser capturado por uma equipe da Polícia Militar do Piauí, mas foi liberado após dar entrada na Central de Flagrantes.

Segundo informações repassadas a reportagem pelo tenente-coronel Edwaldo Viana, comandante do 4º Batalhão da PM-PI, os dois garotos entraram na unidade de saúde armados com facas e roubaram aparelhos de celular das pessoas que se encontravam no local. O oficial explicou que nenhuma vítima quis prestar depoimento à Polícia Civil.

Ainda de acordo com o comandante, há cerca de 15 dias outro posto de saúde foi alvo de arrastão.

Fonte: GP1