Advogada Antônia Maria tome posse como secretária de Finanças

O prefeito Padre Walmir Lima empossou na manhã desta quarta-feira (24) a advogada Antônia Maria, esposa do vereador José Rinaldo Cabral, o Rinaldinho, como nova secretária de Finanças do município. A solenidade de posse foi realizada na Sala de Reuniões do Palácio Coelho Rodrigues.

Antônia Maria ocupou a vaga deixada pela jornalista Maria Santana, que estava na pasta desde o início da atual gestão do Padre Walmir.

A solenidade foi prestigiada pelos secretários da administração municipal; vereadores; o deputado estadual Severo Eulálio e amigos e familiares da nova chefe da pasta das Finanças.

Antônia Maria declarou que assumi a pasta com tranquilidade e ressaltou que tem conhecimento da dimensão e importância da Secretaria de Finanças para o município. “Nós já começamos um período de transição há dois dias e temos um raio x da secretaria, então esse primeiro momento é de estar conhecendo a pasta, planejar e depois trabalhar”, pontuou.

Segundo a nova secretária, a primeira meta será conhecer a pasta e depois elaborar um plano de trabalho. “Vamos tentar equacionar, porque sabemos que tem muita gente com taxas de IPTU´s atrasados e muitas residências essas taxas não chegam, então vamos otimizar esses trabalhos”, disse.

O prefeito Padre Walmir informou que as expectativas em relação ao trabalho da nova secretária em frente à pasta das Finanças são as melhores. “Temos colocado prioridade nessa administração a arrecadação e continuar com o serviço de mobilidade urbana, então vamos trabalhar juntos para obtermos resultados positivos do trabalho da secretária para melhoria da nossa cidade”, frisou.