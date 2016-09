Aeronave do Samu será substituída por avião maior

O Governo do Estado do Piauí acatou a solicitação dos médicos do Samu Aéreo que assinaram uma carta protesto para aquisição de uma nova aeronave para o transporte de pacientes. A coordenadora do Samu estadual, Christiane Rocha Leal, ressalta que a nova aeronave será de maior porte, com espaço também para acompanhante, o que se torna um diferencial, principalmente, no atendimento a crianças, idosos ou pacientes inconscientes.

“Além disso, a própria autonomia de voo dará condições de realizar mais de um por dia. Outro avanço no serviço será o maior número de pacientes que poderão ser atendidos por conta da aeronave ser pressurizada”, ressalta Leal.

No Estado, o serviço está paralisado há quase dois meses após uma pane no antigo avião. A coordenadora ressalta que a população não está desassistida com a suspensão temporária do serviço.

“Todos os locais onde o Samu aéreo faz busca de pacientes tem unidade de suporte avançado com equipe médica, técnico, enfermeiro e condutor, com ambulância equipada com o mesmo equipamento que existe na aeronave”.

Atualmente, 70 municípios do Estado possuem base do Samu terrestre, com ambulância entre suporte avançado e suporte básico. Existem, também, duas centrais do Serviço no Estado, uma central em Parnaíba que atende a cinco municípios e a central de Teresina que atende a três municípios.

“Estamos com o parecer técnico do Ministério da Saúde para implantação de algumas bases novas em municípios do interior do estado. Recentemente implantamos as bases de Demerval Lobão e Monsenhor Gil que já estão com ambulâncias do próprio município. O município de Colônia do Gurguéia também já recebeu parecer favorável para a criação de uma base do Samu e já tem disponível uma ambulância para iniciar o funcionamento”, finaliza Christiane Rocha.