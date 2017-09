Aeroporto de Picos será reformado

O Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Estado dos Transportes (Setrans-PI), está intensificando as ações e investimentos na área da Aviação Civil, dentro do Programa de Aviação Regional, do Ministério dos Transportes.

Em reunião na última quarta-feira (20), na Secretaria da Aviação Civil (SAC), em Brasília, o secretário dos Transportes, Guilhermano Pires, deu encaminhamento a dois importantes projetos no interior do estado. O primeiro em Bom Jesus, no extremo Sul do Piauí, e o segundo no Microrregião de Picos, no Sudeste piauiense.

Participaram da reunião, o coordenador do Departamento de Investimentos em Aeroportos Regionais (DIAR), Teotônio Freitag, o coordenador do Comitê Técnico de Operações Especiais (CTOE), Marcus Pires, e o coordenador de Investimentos em Infraestrutura da SAC, Neto Aquino.

O secretário Guilhermano Pires destacou a importância das obras para o desenvolvimento da Aviação Regional no estado. “O Aeroporto de Bom Jesus está localizado em uma importante região, que se caracteriza como um dos principais polos de produção agrícola do estado. No entanto, o terminal não opera com voos regulares, em função da sua atual infraestrutura. Da mesma forma, o Aeroporto de Picos também necessita de investimentos que possam atender a demanda daquela, que é uma das regiões mais importantes, economicamente, em todo o estado.”, destacou o gestor.

Na reunião, foram assinados os últimos protocolos para que a SAC libere o processo licitatório para a construção do Aeroporto Regional de Bom Jesus. O projeto consiste na reforma e ampliação da pista de pousos e decolagens, construção de um novo terminal de passageiros, implantação de balizamento noturno, serviços de cercamento da área patrimonial e operacional, estacionamento para veículos com 32 vagas, infraestrutura básica de rede de água, esgoto e energia elétrica, bem como aquisição de equipamentos de auxílio à navegação aérea. As obras estão orçadas em R$ 28.040.614,36, com prazo de conclusão de 540 dias, a partir da assinatura do Termo de Compromisso.

Na oportunidade, foram aprovados, também, os estudos preliminares para o início dos procedimentos de licenciamento do Aeroporto Regional de Picos, também dentro do Plano de Desenvolvimento da Aviação Civil Regional. O projeto já teve aprovado o layout da área a ser desapropriada, sendo que o licenciamento ambiental já foi liberado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Piauí (Semar). A previsão é de que em breve a SAC envie o estudo para aprovação do projeto definitivo.