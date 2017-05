Agenda 40 em Picos: PSB percorre municípios para discutir formação política e um novo projeto para o Piauí

O presidente estadual do PSB, Wilson Martins, além de uma comitiva formada por prefeitos, ex-prefeitos, deputados federais e estaduais, vereadores, lideranças políticas, militância e segmentos organizados do partido, estarão em Picos, nesta sexta-feira (26), para discutir formação política, bem como formatar um novo projeto de desenvolvimento para o Piauí, com base nos anseios e necessidades da população. O movimento, batizado de Agenda 40, será realizado no auditório do Picos Hotel, das 8h às 14h, e será aberto ao público.

“Vamos colocar o Piauí em debate, ouvir a sociedade sobre propostas e temas que devem ser discutidos nas bases e começar a formatar um programa que a gente possa encaminhar para um futuro Governo do Piauí, onde vislumbramos a possibilidade de ter algo a curto, médio e, sobretudo, a longo prazo. O Piauí se ressente durante o atual Governo de um programa efetivo de obras e ações planejadas. É preciso que a gente discuta os caminhos que o Piauí pode trilhar para voltar a ter um governo estável, de credibilidade, com propostas claras e, principalmente, baseado na verdade, num programa efetivo de Governo, que você possa confiar e discutir. Mostrar o que foi feito no passado e o que precisamos e podemos continuar fazendo”, argumenta Wilson Martins.

De acordo com o presidente estadual do PSB no Piauí, o projeto da Agenda 40 percorrerá vários municípios, com o intuito de ouvir a população em relação aos seus anseios nas mais diversas áreas, tais como educação, saúde, segurança, infraestrutura, geração de emprego e renda, entre outros setores.

“Os investimentos estão paralisados no Piauí. É um Governo que só pensa nas eleições de 2018, criando novas unidades gestoras para tratar da mesma coisa, só para aumentar a despesa, na contramão do enfrentamento da crise em outros estados brasileiros, já que ouve a queda da arrecadação. Esse é o sentimento que levaremos para os encontros nos municípios. São muitas as obras que deixamos recursos assegurados e que hoje estão paradas, não havendo uma continuidade em relação ao projeto de Governo, como a Barragem de Castelo e Barragem de Cocal”, avalia Wilson Martins.

Agenda 40 em Picos

Local: Picos Hotel

Horário: 8h às 14h

Data: Sexta-feira (26)