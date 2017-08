Agespisa deixa bairro Aerolândia em Picos sem água por 30 horas

Bastou o clima esquentar e a Agespisa começou a castigar os moradores do bairro Aerolândia. Desde o início da tarde de ontem, 29, que o fornecimento de água foi suspenso e até as 20h30 desta quarta-feira, 30 não tinha sido regularizado.

Embora exista um reservatório instalado no bairro, o fornecimento de água na Aerolândia sempre funcionou de forma precária. Nas ruas mais altas, falta água praticamente quase todos os dias. No período de mais calor a situação piora, deixando muitos moradores em pânico.

No início da tarde de ontem, 29, a água desapareceu das torneiras das residências do bairro Aerolândia e voltou mais de 30 horas depois. Durante todo o dia, as reclamações foram as mais diversas e a cena de pessoas com baldes pedindo água em residências que têm reservatórios foi comum.

Justificativa

Em contato com a imprensa o diretor regional da Agespisa, Sérgio Alves da Silva, justificou o problema. Ele disse que existia um vazamento e a empresa teve que fazer o desligamento do sistema para providenciar o conserto.

Aos moradores ele prometeu que o problema seria resolvido a partir das 15 horas desta quarta-feira, porém, nas ruas da parte alta do bairro a água só começou a aparecer nas torneiras depois das 23 horas.

Fonte: GP1