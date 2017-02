Agora no Flamengo, Renê doa camisa do Sport à SEP e ajuda time a reforçar zaga

Renê deixou o Sport rumo ao Flamengo, mas seu uniforme no time pernambucano ainda faz alegria de torcedores, não apenas em Recife. O jogador doou uma camisa autografada por todo o elenco do Leão da Ilha para a diretoria da SEP, time de sua cidade natal, no Piauí, que irá sortear a peça em um bingo e usar o dinheiro para reforçar a equipe, que disputa o Campeonato Piauiense.

Foi na base do Zangão que Renê deu os primeiros passos no futebol pelos campos de Picos, que também é a terra natal do volante Romulo, conterrâneo e companheiro no novo time. Renê foi ainda na base para o Sport e agora foi anunciado como o quinto reforço do Flamengo para a temporada. O lateral deixou na cidade natal uma camisa autografada do time pernambucano. Precisando de dinheiro para trazer o zagueiro Tonhão, outro jogador identificado com a cidade, a diretoria da SEP vai utilizar o uniforme para gerar uma renda extra.

– Estamos contratando o Tonhão através da torcida. Ele era um pedido da nossa torcida, jogou dois anos aqui e se identificou muito com os clubes e com os torcedores. Vamos fazer um bingo com uma camisa do Renê autografada por todos os jogadores do Sport – diz o presidente picoense, Rodrigo Lima.

O bingo da camisa será realizado no próximo domingo, mas o acerto com Tonhão já foi finalizado e a expectativa da diretoria é que ele esteja regularizado a tempo de ser relacionado para o próximo jogo do time no estadual, que acontece neste sábado em Teresina, contra o Flamengo-PI, no estádio Lindolfo Monteiro.

Renê chegou ao Sport ainda na categoria júnior e no Leão fez toda sua trajetória profissional. Segundo o site oficial dos pernambucanos, tem 202 partidas e sete gols pelo clube. Conquistou um estadual e uma Copa do Nordeste, ambas em 2014.

Globo Esporte