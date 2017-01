Agricultores da região de Picos recebem sementes de feijão e milho

Em solenidade realizada na tarde desta quarta-feira (18), os agricultores dos municípios da região de Picos receberam sementes de milho e feijão, raquetes de palma e mudas de caju. O evento foi realizado na Câmara Municipal de Picos.

Foram entregues, de forma simbólica, 7 mil e 800kg de sementes de milho; 21 mil e 600kg de sementes de feijão; 300 mil mudas de caju e 100 mil raquetes de palma forrageira aos 24 municípios da região de Picos.

Participaram da solenidade de entrega, o prefeito Padre Walmir Lima (PT), o secretário estadual do Desenvolvimento Rural, Francisco Limma; o deputado federal Assis Carvalho (PT), o diretor-técnico da Emater, Clébio Coutinho e prefeitos da região. Os agricultores, secretários de Agricultura e representantes dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos municípios também estiveram presentes no evento.

Segundo o diretor-técnico da Emater, Clébio Coutinho, os produtos estão armazenados na sede da Emater e em breve serão distribuídos aos agricultores. “Vai ser estabelecido uma agenda e depois os municípios irão levar as sementes e as mudas para serem distribuídas aos agricultores familiares”, informou.

O secretário Francisco Limma informou que o Governo do Estado está fazendo sua parte e a meta é atender pelo menos um terço dos agricultores familiares.

O secretário de Agricultura de Monsenhor Hipólito, Jocibel Belchior, declarou que as sementes vêm para atender as famílias mais carentes do município. “Feijão recebemos 600kg de sementes, 300kg de sementes de milho e estamos fazendo a solicitação de 20 mil raquetes de palma”, disse.

O secretário de Agricultura de Dom Expedito Lopes, Everaldo Gonçalves de Moura, lembrou que no município tem muitas famílias carentes e precisam das sementes para realizar o plantio no período chuvoso. “Os produtos estão muito caros e as famílias não têm condições de comprar as sementes para plantar e estamos correndo atrás para conseguir as mudas de caju”, pontuou.