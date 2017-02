Ainda sem diagnóstico, Iasmim Santana deixa UTI e segue internada em São Paulo

A pequena Iasmim Santana, de 12 anos, que mobilizou a sociedade picoense após ser internada com uma doença de difícil diagnóstico, vem apresentando melhoras (LEIA A MATÉRIA) significativas no seu quadro, apesar do seu problema ainda não ter sido descoberto.

Internada há cinco meses a picoense deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na noite da última quinta-feira, 09, e segue internada no Instituto da Criança, em São Paulo.

A família de jovem conseguiu sua transferência de Teresina para a capital paulista ainda no mês de novembro através de liminar judicial.

“Mesmo sem o diagnóstico os médicos estão confiantes, ela está bem melhor. Por conta de uma traqueostomia, que ela fez para auxiliar a sua respiração ela não pode falar, mas faz gestos, escreve mensagens no celular e nós entendemos o que ela fala através de leitura labial”, disse a prima de Iasmim, Savilly Santana (LEIA MAIS SOBRE O CASO DE IASMIM).

Iasmim já está andando, segundo a sua mãe após sair da UTI ela subiu as escadas andando, além disso ela deve receber uma válvula nos próximos dias, o equipamento irá possibilitar que a picoense possa falar.

Ainda segundo a prima de Iasmim, o tratamento da jovem está sendo realizado através de vitaminas e antibióticos e Cristiane Santana e Francisco Xavier Lopes, pais da pequena, acompanham tudo de perto.

“Estive com a Iasmim a cerca de quinze dias. Todos nós estamos muito esperançosos. Ela está bem, mas nossa família pede a todos que continuem a realizar orações por ela, porque é a fé que tem trazido a cura para a nossa pequena. Também agradecemos a preocupação de cada pessoa que sempre busca saber da Iasmim. Vamos intensificar nossas orações, pois é o que ela mais está precisando no momento”, relatou Savilly.

