Alagoinha do Piauí comemora seu 27ª aniversário

[ad#336×280]A cidade de Alagoinha do Piauí comemorou nesta terça-feira (9) seu 27ª aniversário com uma grande programação. O prefeito, o médico Pedro Otacílio de Sousa Moura (PSB), a primeira-dama Hortalina Bezerra, o vice-prefeito Jorismar Rocha e toda equipe administrativa promoveram três dias de festa com muita animação.

A festa teve inicio na manhã de domingo (7) com uma programação cheia, com o pronunciamento do prefeito, o vice, a 1ª dama e a X feira da Saúde. Na segunda-feira (8) aconteceu a maratona masculina e feminina e a final do Campeonato Amador de Futebol, além de shows com artistas da terra.

Na terça-feira (9), dia do aniversário do município foi realizada uma alvorada festiva que teve inicio 5h da manhã com paredões que foram colocados por toda a cidade para acordar a população, cantando o hino da cidade. A tarde com inicio às 16h30 aconteceu a missa solene na Igreja São João Batista com o Padre Miguel Feitosa que contou com um grande número de pessoas.

O prefeito de Alagoinha, o médico Pedro Otacílio destacou os três de festa do município. Segundo ele, a população tem participado efetivamente da festa. “Nós temos recebido visitas importantes dos nossos municípios vizinhos. Apesar de estarmos passando por momentos difíceis por conta da seca, mas é de suma importância fazer esses eventos que marca a história política administrativa do município”, conta.

Na oportunidade, o gestor agradeceu também a população do município pela participação e colaboração nos três dias de festa. “Alagoinhas é uma cidade nova, que cresce rapidamente e o poder público vem atuando e acompanhado o desenvolvimento da sua população, na qual vem atuando em todos os setores”, diz.

De acordo com Hortalina Bezerra, 1ª dama e secretaria de Saúde do município, a abertura foi um momento mais cultural e saúde com a X Feira de Saúde, na qual foi bem participativa. “Esse ano a nossa festa teve como objetivo regastar a nossa cultura, como reisado, São Gonçalo e show de calouros e tivemos uma boa participação da população do município”, comemora.

Há noite um documentário foi exposto à população na praça da cidade em seguida o prefeito juntamente com a primeira-dama e seus filhos subiram ao palco e agradeceram a população alagoinhense pelo prestigio na festa. Um show pirotécnico iluminou o céu da cidade com uma grande queima de fogos, logo após Dr. Pedro e Hortalina cantaram parabéns para a cidade e cortaram o bolo. A festa encerrou com as bandas Xenhenhem e Edy e Forró Sacana.

