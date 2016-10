Alagoinha do Piauí sofre com as oscilações de energia

Desde o mês de agosto a população de Alagoinha do Piauí vem sofrendo com as constantes oscilações de energia. O problema é mais grave durante a noite quando o fornecimento de energia é interrompido e o restabelecido só acontece pela manhã.

Na maioria das vezes o fornecimento só é normalizado depois das 10h da manhã do dia seguinte. A falta de energia tem provocado prejuízos aos comerciantes locais. “Os moradores não aguentam mais, os mercados estão tendo prejuízo com o descongelamento dos produtos e tem que pensar também nas crianças e nos idosos que não conseguem dormir”, disse um morador revoltado.

Problema no fornecimento de energia em Alagoinha do Piauí é antigo e fica mais evidente durante os meses mais quentes do ano, quando o consumo de energia aumenta de forma significativa.

A Eletrobrás/Piauí, concessionária de energia, tem conhecimento da triste situação vivida pela população. “Não tem condições, está faltando energia todas as noites, nós ligamos para o 0800 e eles não vem”.

Nossa reportagem procurou o escritório da empresa em Picos, mas a direção não quis comentar o assunto.

Web Piauí