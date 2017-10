Álbum de Fotos: Encontro dos Funcionários da Panificadora Saraiva

O bem-sucedido casal de empresários Fernando e Clecirene Saraiva proprietários da Panificadora Saraiva, estão de parabéns pela belíssima festa que reuniu seus funcionários, familiares e amigos convidados na noite do último dia 03 de Dezembro de 2011 no (Rotary Clube de Picos – PI). Além do saboroso e farto Churrasco, foi servido um requintado jantar, sorteio de presentes entre os funcionários e muita alegria contagiou os homenageados e convidados! A cantora Monise Borges abriu o evento cantando grandes sucessos da MPB! E a Banda de Zé Cosme embalou os casais que dançaram com alegria e animação todos os ritmos tocados pela Banda. O casal emocionado agradeceu a colaboração e participação de todos pelo sucesso da Panificadora Saraiva que há 17 anos vem agradando o paladar de sua clientela, servindo os melhores pães da cidade e os mais gostosos quitutes com padrão de higiene, qualidade e carinho.

NossoS Patrocinadores: Garra Distribuidora, Salão corte & Arte, Palácio das Louças, Idalina Confecções, Gerlinda Cabelos, Panificadora Rosa Branca de Floriano, Quero Coco, Edileusa Cabelos, Verônica Vendedora da Natura, Mistura Fina, O Boticário, Manoel Borges-contador, Toinho do Leite – Antônio Celso, Grande Moinho Cearense.