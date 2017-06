Alemães conhecem serviços de urgência e emergência de Picos

Picos recebeu, neste sábado (24), a visita de pesquisadores alemães em hospital e centros de especialidades e reabilitação. Os profissionais da Universidade de Greifswald conheceram a estrutura de saúde e o funcionamento dos serviços de urgência e emergência ofertados pelo Município e Estado, com a finalidade de realizarem estudos relacionados a atendimentos por acidentes de trânsito.

A visita técnica iniciou no Hospital Regional Justino Luz (HRJL), onde os assessores técnicos da Secretaria de Saúde de Picos, Eduardo Carvalho e Katharini Rocha, apresentaram dados sobre o trabalho realizado no atendimento à população, assim como número de mortes por acidentes. Segundo Katharini Rocha, os dados do Sistema de Morbi-mortalidade apontam 334 mortes por acidentes de transporte entre 2013 e 2014, o que coloca Picos entre as cidades piauienses com maiores índices.

Para Eduardo Carvalho, as pesquisas podem provocar ações voltadas à prevenção de acidentes e à reabilitação de pacientes. “Toda pesquisa é fundamental para o planejamento das ações e serviços em saúde. Então, a partir dos estudos relacionados aos impactos ocasionados pelos acidentes de trânsito, a gente pode traçar políticas voltadas para a prevenção e para que a pessoa venha a se reabilitar mais rápido de acordo com técnicas adequadas”, considera.

Os alemães iniciaram a visita em São Paulo. Depois, vieram ao Piauí – em Teresina e Picos. “Certamente há uma série de diferenças, por isso, precisamos estudar muito para entender as diferenças. Uma das ações mais importantes é a prevenção e isso pode diminuir o número de acidentes”, relatou o pesquisador Axel Sckell.

No Piauí, a Universidade de Greifswald discute parcerias com os órgãos de saúde e intercâmbios com as universidades estadual e federal. Durante vista técnica, os estudiosos visitaram o Centro de Especialidades Médicas (CEM), antiga Policlínica, onde tiveram a oportunidade de conversar com profissionais de saúde que gerem o espaço, além do Centro de Reabilitação Santa Ana.

Participaram da visita a secretária de Saúde de Picos, Maria Socorro Moura, assessores técnicos, representantes do HRJL, diretor e vice-diretora da Uespi, Evandro Alberto e Janaína Aragão, representante da Associação ProBrasil, Uwe Felipe Weibrecht.

CCOM Picos