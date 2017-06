Alevinos são usados para combater mosquito da dengue no povoado Carnaíbas

A Secretaria de Saúde de Picos, através da Vigilância Epidemiológica e do Centro de Controle de Zoonoses, distribuiu na manhã desta sexta-feira (9) kits com espécies de alevinos no povoado Carnaíbas. A ação faz parte do combate ao mosquito transmissor da dengue, o aedes aegypti, na comunidade.

Foram distribuídos 100 kits, sendo que cada kit contém três alevinos. As espécies serão colocadas em 100 cisternas da comunidade.

Os kits de alevinos são disponibilizados pela Verde Vale. De acordo com o produtor da empresa, Francisco José da Luz, o trabalho social já vem sendo realizado há mais de 10 anos. “Produzimos os alevinos e fornecemos, a custo zero, para o Centro de Zoonoses distribuir na cidade”, completou.

De acordo com o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Picos, Agenor Martins, a colocação dos alevinos nos recipientes de água é mais uma fase de controle do mosquito aedes aegypti na localidade. “Esse controle é feito em recipientes de grandes proporções de acumulo de água”, explicou Agenor.

Ações

Após ser informada do casos de dengue na comunidade, a Secretaria de Saúde de Picos, através do Centro de Controle de Zoonoses e da Vigilância Epidemiológica, vem realizando ações para combater o mosquito no povoado.

A SMS realizou inspeções prediais em todas as residências e colhido material da população que apresentou os sintomas para análise em laboratório e constatar ou não se tratam-se de casos de dengue.

Além disso, foi feito um levantamento do número de cisternas na comunidade para que sejam limpas. O carro fumacê também tem percorrido a localidade.