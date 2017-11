Aluna de Monsenhor Hipólito participa de intercâmbio nos EUA

A aluna Jennyfer Emanuelly de Sousa Ferreira, do Centro Estadual de Tempo Integral (Ceti) José Alves Bezerra, em Monsenhor Hipólito, foi selecionada pela Embaixada dos Estados Unidos para participar do Programa Jovens Embaixadores 2018 e passará três semanas nos EUA, em intercâmbio estudantil.

A Embaixada dos Estados Unidos divulgou na noite desta terça-feira (31/10) a lista dos 50 estudantes selecionados para participar do Programa Jovens Embaixadores, intercâmbio estudantil de três semanas nos EUA, que seleciona jovens da rede pública brasileira, de 15 a 18 anos, que são exemplos em suas comunidades em virtude de sua capacidade de liderança, excelência acadêmica e conhecimento da língua inglesa.

Jennyfer Emanuelly, de 18 anos e que cursa o 3º ano do Ensino Médio, vem se destacando e é símbolo da excelência acadêmica dos hipolitanos. Em 2016, a aluna conquistou o primeiro lugar do Piauí no 9º Concurso de Redação do Senado Federal com o tema “Esporte: educação e inclusão” e representou o estado no programa Jovem Senador 2016.

Em conversa com o CGNotícias, Jennyfer nos contou que se esforçou bastante durante as várias fases da seleção, desde o envio de foto, documentos e histórico escolar até a realização de prova escrita e oral na língua inglesa.

Quando a estudante não teve condições de arcar com os custos de fazer as provas em Teresina, os professores se mobilizaram para ajuda-la. “Sem eu nem falar com eles, nem pedir, nem nada, todos os professore fizeram uma vaquinha e arrecadaram o dinheiro pra que eu pudesse viajar, isso na terceira fase, eu nem sabia se eu ia passar, mas todo mundo acreditava em mim e depositou a confiança em mim, acho que foi principalmente por isso que consegui chegar até aqui”.

Ainda muito emocionada e deslumbrada pela conquista, a jovem confessou que achava que não iria passar, mas que o apoio de todos foi determinante para seguir em frente. “Graças a Deus, eu tive a ajuda de todos os meus amigos, dos meus colegas de classe, dos meus professores, da minha família, quando eu não acreditava em mim, todo mundo acreditou, quando eu achei que não conseguiria, todo mundo dizia pra mim ‘vai lá, você consegue, você é capaz, eu acredito no seu potencial’. Foi da mesma forma no jovem senador, eu achei que não fosse passar, mas com o apoio de todo mundo, eu tive coragem e determinação pra seguir em frente e consegui”.

De acordo com o site oficial do programa, durante o mês de novembro e dezembro os Embaixadores irão providenciar a emissão do passaporte e demais documentos necessários e serão preparados com a ajuda da embaixada, consulados e instituições parceiras para a viagem aos Estados Unidos, prevista para acontecer no dia 12 de janeiro de 2018.