Aluno de 4 anos cai de ‘pau de arara’ que fazia transporte escolar

Uma criança de quatro anos caiu da cabine de um carro que fazia o transporte escolar da localidade Panela de Feijão para uma escola no povoado Várzea Tranqueira, o município de Oeiras.

O carro em que a criança estava era uma D10, no estilo ‘pau de arara’ e de acordo com o pai do garoto, Vilô de Sousa Ferreira, o menino estava dentro da cabina com mais 8 crianças.

“O motorista só percebeu que meu filho caiu, por que as outras crianças que estavam em cima do carro avisaram, meu filho teve febre alta, está muito machucado e não conseguiu dormir essa noite”, disse o pai.

A Secretária Municipal de Educação, Tiana Tapety [foto acima], informou que as providências do caso foram tomadas. “O pai deve procurar o Ministério Público e fazer a denúncia, é o direito dele. Na secretaria seu Celino Abrão credenciou uma van, só que ele colocou uma D10 para rodar. A diretora da Várzea Tranqueira nos avisou imediatamente quando aconteceu o acidente, procuramos o motorista fizemos as repreensões, e colocamos as devidas normas”, afirma a secretária.

A criança teve várias escoriações e foi encaminhada para Unidade de Pronto Atendimento – UPA de Oeiras, para atendimento e em seguida liberada.

Fonte: Mural da Vila