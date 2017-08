Aluno do Colégio São Lucas vai representar o Brasil durante intercâmbio em Israel

Auno do 2º Ano do Ensino Médio do Colégio São Lucas, João Ricardo Morais, 16 anos, vai representar o Brasil durante intercâmbio em Israel. Ele foi contemplado com uma bolsa de estudos de aproximadamente 95% para estudar no Eastern Mediterranean International School (EMIS).

De acordo com João Ricardo, o objetivo do intercâmbio é desenvolver uma proposta de paz e sustentabilidade no Oriente Médio. “Essa proposta faz com que a educação lá (Oriente Médio) se torne uma arma para combater as guerras e os conflitos e essa escola junta pessoas do mundo inteiro para promover a paz”, explicou.

João Ricardo declarou ainda que é uma oportunidade única de estar representando o país, principalmente por ser uma proposta tão simbólica. “É algo que não favorece somente a geração atual, mas sim todas as gerações, uma vez que a proposta poderá ser aplicada futuramente também, então é muito importante pra mim”, pontuou.

Além de João Ricardo, mais dois estudantes do Rio de Janeiro irão representar o Brasil no intercâmbio. João irá viajar para Israel no fim desse mês de agosto.

A diretora do Colégio São Lucas, Ana Maria de Sousa, informou que o colégio recebeu a notícia com muita alegria e emoção. “Ele fez esse trabalho muito bem e estamos felizes, porque não é todo dia que colocamos um aluno em outro país representando o Brasil. Estamos orgulhosos dele”, comemorou.

Campanha

Com o objetivo de conseguir recursos para a viajem, a família criou uma campanha de financiamento coletivo. O valor da campanha é de R$ 10.000,00 e equivale a quanto irá precisar, aproximadamente, para custear a viagem.

Para acessar a campanha de financiamento coletivo para ajudar clica AQUI, lê as informações e contribui como puder.

Outra forma de ajudar é através de depósito ou transferência no Banco do Brasil, Agência 3350-2, Conta Corrente 19953-2 em nome de Maria Anizete Moura Sales e Morais.

Ajuda

O Colégio São Lucas entregou na manhã desta sexta-feira (11) um comprovante com o valor de R$ 2 mil e 244 para ajudar nas despesas da viajem.