Alunos da rede municipal voltam às aulas em Paquetá

Chegou o momento de colocar a mochila nas costas e estudar! A rede municipal de ensino de Paquetá reiniciou o período letivo nessa segunda-feira (07) em todas as unidades escolares. Após um mês de férias, o calendário letivo reinicia depois de um primeiro semestre de grandes conquistas para a educação municipal. O encerramento do segundo semestre da rede municipal de ensino está previsto para o inicio do mês de dezembro.

As crianças do ensino infantil (creche, Pré I e Pré II), da Escola Municipal Celso Eulálio, têm mais um motivo para comemorar com a aquisição do fardamento escolar, visto que o uniforme é importante porque ele identifica a criança e dá segurança aos pais. O uniforme para a educação infantil é composto por uma camisa e uma bermuda. “É de suma importância a padronização das instituições de ensino, além de transmitir credibilidade, ele cria uma igualdade entre as crianças, identifica, facilita quando ela está fora da escola, dá mais segurança. É motivo de muito orgulho, juntamente com a equipe da educação”, avalia Thales Pimentel, Prefeito.