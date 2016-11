Alunos da rede pública de ensino participam de aulão para o Enem

Estudantes oriundos da rede pública de ensino participaram nessa segunda (31) e terça-feira (1º), no auditório do Centro Estadual de Educação Profissional Petrônio Portela (Premem), de um aulão para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A revisão foi promovida pela Prefeitura de Picos, através do Cursinho Municipal “Professor José Bispo”.

As aulas foram ministradas pela melhor equipe de professores da cidade. Na oportunidade, eles revisaram todo o conteúdo exigido na prova do ENEM, resolveram questões de provas anteriores e deram dicas importantes para os alunos.

De acordo com o coordenador do cursinho municipal, Higo Meneses, a proposta da revisão foi possibilitar aos alunos ter um apanhamento geral de tudo que foi visto durante o ano letivo de 2016. “Utilizamos a técnica de questões no estilo Enem e aproveitamos as habilidades e competências desses alunos”, disse.

Higo lembrou ainda que a coordenação do cursinho municipal forneceu o material didático aos alunos.

O prefeito Padre Walmir Lima participou do aulão e reiterou a importância da participação excessiva dos estudantes. “A gente fica feliz pela quantidade de alunos que esteve presente no aulão e mostra que eles [estudantes] estão inteirados as oportunidades e são jovens de futuro”, destacou.

O prefeito destacou também o quadro bom de professores que ministraram a revisão. “Além de oferecer o cursinho, oferecemos também à revisão composta por professores que tem uma representação muito boa e trabalham em grandes colégios da cidade”, frisou.