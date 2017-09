Alunos da Uespi realizam visitas na Globo, Folha de São Paulo e Uol

Alunos do curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo e Relações Públicas da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), dos campi de Teresina (Poeta Torquato Neto) e Picos (Professor Barros Araújo), realizaram, nos dias 04, 05 e 06 de setembro, imersões jornalísticas em veículos de comunicação de São Paulo. As visitas técnicas ocorreram na Rede Globo, Folha de São Paulo e o portal UOL.

Quarenta e um acadêmicos conheceram de perto os bastidores da produção jornalística de três grandes veículos de comunicação do Brasil. Os alunos iniciaram a visita na emissora Globo, onde conheceram a parte técnica da televisão: redações, salas de edição, switcher (sala de corte de imagens), sala de reunião, estúdios de telejornalismo e programas de entretenimento. Na ocasião, os alunos participaram da gravação do programa Conversa com Bial, da grade de entretenimento da emissora.

Para o aluno do 5º período do curso, Pedro Tavares, a experiência foi incrível. “A visita à Rede Globo era algo que eu esperava há muito tempo. Nunca que eu ia pensar em fazer essa visita. E lá, eu vi como lidar com todo esse aparato de produção telejornalística. Foi incrível”, declara Pedro, discente do campus de Teresina.

No segundo dia de visita, foi a vez de conhecer um dos maiores e mais antigo veículo de jornal impresso do país, a Folha de São Paulo. O coordenador do curso em Teresina, Orlando Berti, destacou que na imersão na folha os alunos puderam visualizar as transformações do impresso para o online, atentando para as questões sobre o futuro do jornal impresso nos próximos anos.

Carina Rodrigues, concludente de jornalismo e aluna do 9º período de Relações Públicas, disse que uma das impressões mais impactantes que teve da Folha de São Paulo foi a mudança do jornal e revista impressa para o online. “Hoje, cerca de 75% da produção deles é online, os outros 25 % é impresso”, destacou a estudante.

As visitas encerraram no portal UOL, no terceiro dia. O fundador do UOL, Ricardo Fotios, palestrou sobre arquitetura e linguagem da informação no webjornalismo. Segundo Orlando, as visitas mostraram que os alunos da Uespi não estão distantes de fazer um jornalismo diferencial e do que é feito em nível nacional.

Rutty Karine, aluna de Picos, destacou que a experiência foi muito enriquecedora. “Para mim, sempre foi um sonho fazer jornalismo. Então, poder ver todas as áreas, desde o jornal impresso até o online, foi muito bom”, afirmou a estudante.

Segundo o coordenador do curso de Picos, Edvan Luis, a visita proporcionou aos acadêmicos conhecimentos práticos sobre o jornalismo do dia a dia. “Alguns alunos já conhecem as nossas TVs locais, mas conhecer uma TV nacional como a Globo é dar uma visão abrangente do que é feito no jornalismo do país”, ressaltou Edvan.

Ele reforça que o projeto de imersão na emissora começou em 2015, por meio do projeto Chegue Mais Perto, do Globo Universidade. “O projeto começou com a professora Sammara Jericó, então coordenadora do curso em Teresina, e agora estamos dando prosseguimento. Não queremos parar por aqui. Queremos que nos próximos dois anos possamos levar outros acadêmicos”, salientou Orlando Berti, informando também que haverá imersões internacionais. “Estamos articulando visitas para uma TV em Portugal e outra TV francesa”, finalizou o coordenador.

