Alunos de Psicologia da FSA têm trabalhos aceitos no Congresso Internacional de Saúde Pública do Delta do Parnaíba

Os alunos do sétimo período de Psicologia da FSA, Amanda Alencar, Laryssa Ribeiro, Lídia Leal, Maicon Bezerra e Raniele Cimara, sob orientação da professora Karoline Silva, tiveram trabalhos aceitos no II Congresso Internacional de Saúde Pública do Delta do Parnaíba (COPISP). Os trabalhos que serão apresentados advêm, segundo Amanda Alencar, das reflexões dos fenômenos discutidos em sala de aula. “Esses trabalhos servem como ‘mola impulsionadora’ para o fortalecimento do nosso grupo de pesquisa”, explica.

Um dos trabalhos apresentados enfoca “O uso medicalização infantil no contexto da saúde mental: uma revisão bibliográfica sobre a influência do saber médico”, que objetiva não a desqualificação da funcionalidade do medicamento, mas busca refletir sobre a hegemonia do saber biomédico, fazendo uma análise do manejo exacerbado do medicamento na infância. O outro trabalho aborda a temática do suicídio e tem como título “Ideação suicida entre jovens: um fator de risco multifacetado no contexto de saúde pública”, um ensaio teórico que se propõe a investigar quais os principais fatores que envolvem a ideação suicida entre o público jovem adolescente com faixa etária de 11 a 19 anos.

Na sua segunda edição, o II Congresso Internacional de Saúde Pública do Delta do Parnaíba (COPISP) terá como foco temático a “Equipe de Saúde e Usuário: Potência Democrática do SUS”. As discussões ocorrerão na Universidade Federal do Piauí – UFPI, Campus Ministro Reis Velloso, Parnaíba, entre os dias 11 e 14 de novembro.