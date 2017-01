Alunos do CETI José Alves Bezerra tiram nota acima de 900 pontos na redação do ENEM

O Centro Estadual de Tempo Integral José Alves Bezerra, no Município de Monsenhor Hipólito, Piauí, está em festa!!! A aluna, Juliana Ruth da Silva Sousa, 17 anos, do 3° Ano do Tempo Integral, tirou 920 na Redação do ENEM 2016, ultrapassando a barreira dos 900 pontos!!!

“Estamos muito felizes!!! Esse é o Resultado do Esforço e Determinação de Alunos, Professores, Coordenação, Gestão e Família. TODOS, unidos, em busca dos melhores resultados para a Escola!!!”, diz a Diretora Josefa Ilza Neta, que atribui a TODA Família CETIJAB, o sucesso do ano de 2016, pois, além do Excelente resultado do Enem, a escola também foi destaque no IDEB, passando de 4.3 para 5.3! A aluna Jennifer Emanuelle também Foi destaque na mídia piauiense, por ser a Representante do Piauí, no Senado Federal, conseguindo o 1° lugar do Estado do Piauí, no Concurso Jovem Senador 2016!!!

Além da aluna Juliana Ruth, outros alunos também tiraram notas maravilhosas: Maria Carolina tirou 880, a aluna Marly Oliveira tirou nota 840 e o aluno Fabilino conseguiu 700 pontos!!! TODOS, RESULTADOS SURPREENDENTES!!!

A escola ainda está aguardando mais resultados!!

Parabéns ao CETI José Alves Bezerra pelos Excelentes resultados obtidos no ano de 2016!!!