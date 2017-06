Alunos do curso de Letras/Português da UESPI de Picos participam do III Simpósio Nacional de Letras

Por Thalita Albano

Os acadêmicos do III, VI e VIII bloco do curso de Letras/Português da Universidade Estadual do Piauí – campus professor Barros Araújo, juntamente com a professora e coordenadora Mônica Braga Gentil, participaram do III Simpósio Nacional de Letras Português – Estudos de Linguagem, realizado na UESPI de Parnaíba, campus professor Alexandre Alves de Oliveira. O evento que teve três dias de duração, contou com a realização de palestras, minicursos e oficinas voltadas para o estudo da língua, literatura e ensino.

O objetivo principal do Simpósio foi promover um espaço para reflexão e discussão acerca dos três importantes pilares do curso de Letras, bem como às diversificadas áreas de estudo e pesquisa que os mesmos abrangem. Na ocasião, os estudantes e membros do GELLP – Grupo de Estudos e Pesquisa em Literatura de Língua Portuguesa, coordenado pela professora Mônica, aproveitaram para apresentar suas pesquisas contemplando os eixos temáticos: Literatura e Gênero, Literatura Brasileira, Literatura e Identidade, Literatura Afro-Brasileira e Análise do Discurso.

Mônica Gentil, professora e coordenadora, destaca sua satisfação em ver seus alunos cada vez mais interessados em participar de eventos como este e procurando envereda-se pelo campus da pesquisa científica. Segundo ela, “foi uma imensa satisfação perceber o interesse de meus alunos em demonstrar suas pesquisas em eventos de investigação científica, pois a pesquisa está tomando seu espaço nos cursos de educação superior nas universidades e tem como objetivo, contribuir com a evolução dos saberes humanos”, disse Mônica.

Patrick Lustosa, acadêmico do VI bloco de Letras, está vivendo sua primeira experiência com apresentação de trabalhos científicos em eventos a nível nacional. Patrick destacou o que significa participar de um evento como este, afirmando que “participar do III Simpósio de Letras é de fundamental importância no meu desenvolvimento acadêmico, já que eventos desse tipo ampliam meus conhecimentos e enriquecem a graduação”, disse o estudante.

Essa é a primeira experiência de Alice Maria, aluna do III bloco, em eventos como este. A jovem falou sobre o que representa para ela, ter um trabalho apresentado no simpósio, fruto da sua dedicação ao longo da graduação. Segundo Alice, “me sinto feliz e orgulhosa, pois esse trabalho, assim como os outros que virão, são investimentos acadêmicos, visto que ao sair do campus, levar o nome da nossa UESPI, mostrar o que estamos pesquisando e aprender com outros pesquisadores é muito gratificante”, disse ela.

Com uma programação diversificada e repleta de conhecimentos, o evento atraiu a atenção de alunos que participaram apenas como ouvintes, fascinados pelas temáticas trabalhadas na área das letras. Ao final, o III Simpósio Nacional de Letras ofertou aos participantes, certificado com carga horária de 40h.

Foram eles: Alice Maria Alves de Sousa, Samara Leal Barroso, do bloco III, Patrick Lustosa Brandao, do bloco VI e Gianine da Silva, Maria da Conceição de Sousa Lima, Maura de Carvalho Cunha, Patrick Álisson de Sousa, Thays Paula Oliveira de Sousa, do bloco VIII. Contamos, também, com a participação, como ouvinte, dos alunos Paloma da Costa Sousa, Maria dos Milagres Cruz Alves, Juliana dos Santos Silva, Patrícia Fortaleza Araújo de Sousa e Kécio Bruno Moura da Silva.