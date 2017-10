Alunos do Ginásio Municipal realizam torneio interclasse

Da Redação

Com o objetivo de fomentar o espírito esportivo, o convívio e a confraternização entre os alunos, o Ginásio Municipal de Sussuapara realizou na última sexta-feira (13) um torneio interclasse de futsal. A competição aconteceu na Quadra Poliesportiva do município.

O campeonato foi disputado em duas categorias no masculino, sendo o 6º e 7º ano disputando entre si e 8º e 9º ano da mesma forma. 11 equipes participaram nessas duas categorias. Já no feminino foram quatro equipes, sendo do 8º e 9º ano, também disputando entre si.

Segundo o diretor do colégio e organizador do campeonato, José Antônio da Luz, a competição incluiu alunos dos turnos manhã, tarde e noite. “Estamos interagindo com os alunos de todos os turnos que estão participando do torneio”, disse.

Confira o resultado final do Torneio

Na categoria 6º e 7º ano, o campeão foi à equipe Verde do 6º ano, que venceu a equipe Amarela do 7º ano pelo placar de 6 a 0. Na categoria 8º e 9º ano, a equipe Verde do 8º ano venceu a equipe Amarela do 9º ano por 2 a 0. Já no feminino a equipe Azul venceu a equipe Vermelha pelo placar de 1 a 0. Os campeões foram premiados com troféus e medalhas.

MAIS EDUCAÇÃO

No último sábado, 14, também foi realizado outro torneio de futsal na quadra de Sussuapara. Sendo este com a participação dos alunos dos colégios dos povoados Vila Nova, Tamboril e Várzea do Engano, que são atendidos pelo programa Mais Educação.

O programa, instituído pelo Ministério da Educação e desenvolvido em Sussuapara por meio de parceria com a Secretaria Municipal de Educação, tem como estratégia induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. A prática de modalidades esportivas está inseria na plataforma de atuação do programa.