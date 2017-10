A&M Cerimonial e Eventos inaugura nova sede no bairro Junco

Com o objetivo de levar mais comodidade e conforto para os seus clientes, o casal Marcos André e Analeny Silva inaugurou, nesta terça-feira (24), a nova sede da A&M Cerimonial e Eventos, no bairro Junco. A inauguração contou com a presença dos clientes, amigos, parceiros e familiares do casal.

O novo endereço da empresa é a Avenida Piauí, que fica nas margens da BR 407. O estabelecimento está localizado ao lado da sede do Corpo de Bombeiros.

Durante a inauguração, que foi marcada pela emoção do casal e funcionários, o Padre Ferdiran Fontes fez a benção do local.

Segundo Analeny Silva, o momento é de agradecer a Deus, a família, os colaboradores e aos clientes e amigos pela confiança no trabalho da empresa. “Esse é mais um passo que nós damos. Aqui o nosso cliente vai ter um local muito mais confortável, com mais fácil acesso e com estacionamento amplo. Aqui iremos proporcionar um ambiente mais adequado do que a gente vinha proporcionando antes, uma vez que as instalações aqui são bem maiores”, disse.

A A&M Cerimonial e Eventos está há 13 anos no mercado de Picos e região e é destaque no ramo de cerimonial em eventos. Além de trabalhar em casamentos, formaturas, aniversários, a empresa está também agora no ramo de festas infantis e outros eventos em geral.

O jornalista Marcos André informou que além de oferecer o serviço de decoração e cerimonial, a empresa também aluga peças para a realização dos eventos.