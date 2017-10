Hoje tem show de Sirano & Sirino no Geminiano

Por João Paulo Leal

Está tudo preparado para o grande show da dupla Sirano & Sirino no município de Geminiano, hoje, dia 07 de setembro. A dupla, que vem direto de Fortaleza (CE), estará se apresentando logo após o Desfile da Independência, organizado pela Prefeitura de Geminiano, considerado um dos maiores da região.

O prefeito Tony Borges espera o comparecimento de todo o povo geminianense, da cidade e do interior, bem como de amigos e convidados de outros municípios vizinhos como Picos, Itainópolis, Vera Mendes, Jaicós, Patos, Sussuapara, Bocaina, Santo Antônio de Lisboa, São José, Paquetá, Santana, Aroeiras do Itain, dentre outras, em mais esta comemoração alusiva à Independência do Brasil.

Uma enorme estrutura de som, palco e iluminação está sendo montada em Geminiano, nas imediações do Mercado Público Severo Eulálio, bem como algumas ruas estão sendo fechadas no sentido de delimitar o espaço da festa. A segurança do evento ficará por conta da Polícia Militar e vários seguranças contratados pela Prefeitura, que também alugou banheiros químicos para a comodidade dos presentes.

A DUPLA

Conhecidos como “os dois cabras desmantelados”, Sirano & Sirino se consagraram ao longo das duas últimas décadas como a melhor dupla de forró do Brasil. Tocando e cantando o estilo forró de vaquejada, a dupla arrebanhou ao longo desse tempo milhares de fãs, que se deslocam de um estado para outro simplesmente para assistir aos shows.

No repertório da dupla constam novos e antigos sucessos compostos em sua maioria por Sirano e Sirino, dentre eles: Não Sou Vaqueiro; Mulher Ingrata e Fingida; Amor de Rapariga; Amor Unilateral; Consolo de Corno é Cana; Destino de Vaqueiro; Fama de Raparigueiro; Se Jurar, Valeu; Só no Nane Nane, dentre outras.