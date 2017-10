Amigo confessa assassinato de adolescente e diz: “Foi por amor”

Rodrigo Morais, delegado plantonista na Delegacia Regional de Picos, responsável por investigar o assassinato bárbaro ocorrido na madrugada deste domingo (01) no município de Francisco Santos, que vitimou fatalmente a adolescente Ana Caroline de Sousa Barros.

O delegado informou que o autor do crime e a vítima não eram namorados, mas sim, amigos. Carol, viveu um romance com um irmão do suspeito. “Eles foram cunhados. Inclusive, a vítima teve um filho com o irmão do acusado”, disse o delegado.

Segundo Rodrigo Morais, a amizade de Iago Júnior Alves da Silva, conhecido por Juninho, pela ex-cunhada, Carol, se transformou em um “amor platônico”. “Antes de falecer, ela havia dito para a mãe que achava que Juninho era apaixonado por ela, mas que ele não fazia o tipo dela”, contou o delegado.

Uma noite antes do crime, Juninho e Carol foram vistos juntos pela cidade. Câmeras de segurança de um posto de combustível registraram o momento em que os dois chegaram em uma motocicleta para abastecer o veículo. A imagem tornou Juninho um dos suspeitos do crime.

Em perícia realizada no local do crime, foi encontrado um anel prata. No andar das investigações, a polícia encontrou fotos de Juninho na rede social utilizando um anel semelhante. Diante das evidências, a polícia foi até residência do suspeito. Na mão do suspeito havia marca de que o mesmo utilizava um anel. “Tinha uma marca bronzeada no dedo do suspeito, e o anel recolhido encaixou perfeitamente no dedo do mesmo”, contou o delegado.

Rodrigo relatou também que o suspeito havia convidado Carol para ir a uma festa. “Ela se recusou e ele, desesperado, levou ela para um local esmo e acabou por tirar a vida da vítima a pedradas”, relatou o plantonista. As roupas utilizadas por Juninho foram recolhidas.

Diante das fortes evidências, o suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Picos, onde, durante interrogatório, confessou a autoria do crime. O crime teve motivação passional. “Ele disse que matou porque gostava muito dela, mas ela não levava em consideração”, disse o delegado.

