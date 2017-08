Ana Cristina é palestrante confirmada na V edição do SaLiVaG

A escritora, compositora, cantora e publicitária Ana Cristina Vieira Coutinho é palestrante confirmada na V edição do Salão de Livros do Vale do Guaribas, que acontece de 13 a 17 de setembro, no Estádio Municipal Senador Helvídio Nunes.

Ana Cristina trabalha há mais de vinte anos com a pesquisa sobre poesia e suas possibilidades de transposição, além disso é idealizadora e realizadora dos projetos “Caravana Poética”, “Histórias da Arca” e “Circuito Aquático”. Ela tem 08 CDs e um livro lançados em sua carreira de mais de 30 anos de arte.

Com a palestra, cujo tema será “A palavra mutante (da larva à borboleta, possibilidades de Transposição Poética)”, Ana Cristina irá propor um bate-papo descontraído e com direito a canja, falando sobre as formas lúdicas e criativas de se estimular a criança e o jovem a se envolverem mais com a literatura. Uma troca de ideias com abertura de leques de transposição da poesia para as mais variadas linguagens. Com direito a uma demonstração de alguns de seus atuais trabalhos relacionados ao tema e muitas dicas e informações. Um arejamento de possibilidades!

Em breve divulgaremos a programação completa, nomes e horários dos palestrantes, bem como shows musicais e inscrições. Para maiores informações: (89) 3422-5516.

CCOM