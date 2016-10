Aneel anuncia cobrança extra em novembro na conta de energia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (28), tarifa extra na conta de energia em todo o país no mês de novembro. O custo a mais no bolso do consumidor será de R$ 1,50 a cada 100 kWh (quilowatt-hora) consumidos. A cor da bandeira será amarela.

Segundo a Aneel, conforme relatório do Programa Mensal de Operação (PMO) do Operador Nacional do Sistema (ONS), a condição hidrológica está menos favorável o que determinou o acionamento de térmica com Custo Variável Unitário (CVU) acima de R$ 211,28 e consequente impacto no custo marginal de operação (CMO) em todos os submercados.

Desde abril não havia cobrança extra passando a vigorar a bandeira verde.

As bandeiras tarifárias foram criadas pela ANEEL com o objetivo de sinalizar aos consumidores os custos reais da geração de energia elétrica.

As bandeiras sinalizam, mês a mês, o custo de geração da energia elétrica que será cobrada dos consumidores.

As cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Com as bandeiras, a conta de luz fica mais transparente e o consumidor tem a melhor informação para usar a energia elétrica de forma mais consciente.

Fonte: Cidade Verde