Animais apreendidos em Picos serão leiloados durante feira

O município de Picos, através da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAM), torna público o edital que objetiva leiloar animais apreendidos por esta secretaria e que se encontram no curral Localizado no Matadouro Público de Picos.

O leilão tem data para acontecer na próxima sexta- feira, dia 25 de novembro de 2016, às 08h00hmin, na Feira dos Animais, realizada nas dependências do Matadouro Público. Os interessados devem chegar no local até 10 minutos antes do início dos lances, e está regido de documentação (RG, CPF e comprovante de residência).

Segue abaixo a relação dos animais que estão disponíveis para lance:

01 – “Equus caballus” (cavalo branco)

02 – “Equus caballus” (égua vermelha)

03 – GRUPO DE 06 “ Equus africanus asinus” ( jumentos)

Mais informações acesse o edital: edital-leilao-de-animais-apreendidos