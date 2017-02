Animal na pista causa grave acidente em Bocaina

Na manhã desta quinta-feira (02), um grave acidente foi registrado no município de Bocaina. Segundo informações, o comerciante José Leal, mais conhecido como Zé Leal, seguia para a cidade de Picos quando foi surpreendido por um jumento que teria atravessado a pista e acabou colidindo contra o animal. Com o impacto da batida, o condutor perdeu o controle do veículo e acabou descendo o aterro.

O acidente envolvendo uma D20, ocorreu na altura da ponte na entrada da localidade Malhada. A filha do comerciante também estava no veículo. Ambos sofreram apenas ferimentos leves. A filha de Zé Leal foi encaminhada para o Hospital Regional Justino Luz em Picos e o comerciante retornou à cidade de São João da Canabrava para buscar ajuda e guinchar o veículo.

Fonte: Portal Bocaina News