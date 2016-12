Aniversário de Picos terá programação modesta por conta da crise

A Prefeitura de Picos divulgou, nesta terça-feira (6), a programação do 126º aniversário da cidade. Por conta da atual situação de crise que se instalou no país, o prefeito Padre Walmir Lima optou por realizar uma solenidade mais simples.

Programação do Aniversário:

Dia 11/12 (Domingo):

6:00h – Passeio Ciclístico da Cidadania com a realização de Campanha de Conscientização Ambiental.

Percurso: Saída do Picos Plaza Shopping e chegada na Avenida Beira Rio, onde haverá sorteio de brindes entre os inscritos.

7:30h – Corte simbólico do bolo e parabéns: Avenida Beira Rio.

19:00h – Missa em Ação de Graças na Igreja de São Francisco de Assis, bairro Junco.

Dia 12/12 (Segunda-feira):

19:00h – Culto Evangélico no CEAD

Veja nota na íntegra

“Picos comemora, no dia 12 de dezembro, 126 anos de emancipação política.”

O momento é de darmos graças e celebrarmos essa data junto ao nosso povo, em respeito a cada cidadão e cada cidadã, que, com o seu trabalho, dignifica e engrandece nossa cidade.

Sabemos que o momento não é para grandes eventos, pois necessitamos agir com a prudência necessária para darmos continuidade ao trabalho de desenvolvimento do nosso município, adequando-nos para superarmos esse momento de crise que ora se instala no país e em nosso Estado, atingindo também, como não poderia deixar de ser, nossa cidade.

Estamos vivendo dias de ajustes importantes para cumprirmos a lei e acordos firmados junto a órgãos como o Ministério Público Estadual, pelos quais somos obrigados a promover mudanças no quadro de servidores, visando a convocação dos concursados no último certame.

O momento é de união em torno do objetivo comum que é o do cumprimento à lei e a necessidade de mantermos Picos, no caminho certo, forte e fazendo jus ao posto de uma das maiores cidades do Piauí.

Celebraremos, pois, de uma forma mais singela, mas não com menos significado, junto a cada um e cada uma, homens e mulheres de valor que construíram e que constroem conosco a história dos 126 anos da realização de uma cidadania plena.

E, como nas palavras esculpidas em nosso hino, deixamos a mensagem de otimismo, de paz, e de coragem ao nosso povo: “Avante, Cidade Modelo! De heróis, serviçais, tão valentes! ” Avante! Sempre em frente, construindo uma cidade para todos!”