Apae de Picos comemora 38 anos e lança campanha social

No último sábado, 20 de maio, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Picos comemorou 38 anos de história, onde vem proporcionando o desenvolvimento global dos alunos portadores de necessidades especiais visando sua integração e inclusão na sociedade.

Sem receber repasses a três meses e com 82 alunos, a Apae passa por uma série de problemas, financeiros, estruturais e no que diz respeito ao quadro de funcionários.

Dessa forma será lançada na noite desta sexta-feira, 26, às 19h00, na sede da instituição a campanha “Adote um aluno da Apae”.

“Essa campanha é para que possamos conseguir recursos para continuar desenvolvendo o nosso trabalho. Uma vez que a Apae de Picos, está no vermelho há muito tempo, na UTI prestes a morrer. Esperamos que os cidadãos picoenses possam adotar uma de nossas crianças e nos ajudar”, explicou a presidente da Apae de Picos, Carmelita Araújo.

A instituição irá lançar um folder com a foto dos alunos, que poderão ter tutores, que se comprometerão a depositar mensalmente a quantia de R$ 50,00 na conta da instituição.

O recurso disponibilizado pelo governo federal, que está em atraso, não é reajustado há 20 anos. “Esse recurso é de R$ 4.351,20 onde nós temos que pagar o salário de sete funcionários, impostos, comprar botijão de gás, pagar energia, telefone, internet. Também possuímos convênio com o governo do Estado que repassa professores, o município repassa alguns profissionais e também contribui com o combustível do ônibus. Sem essas parcerias talvez não estaríamos nem funcionando”, disse a diretora da Apae de Picos, Luzilene Silva.

A Apae de Picos também passa por problemas no quadro de funcionários e atualmente não conta com profissionais da saúde, como enfermeiro ou técnicos em enfermagem.

Fonte: Picos 40 graus