Apae de Picos recebe ônibus escolar

A Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Picos (Apae), recebeu das mãos do governador Wilson Martins (PSB), as chaves de um ônibus para ajudar nos transporte de alunos. A entrega aconteceu na última sexta-feira (02) em solenidade realizada no Centro de Tecnologia Apícola, durante a visita do governador a cidade de Picos.

Mostrando estar satisfeita, a atual presidente da Apae, Hidelgardes Medeiros, a Maninha, falou que foi um sonho realizado receber o veiculo. Segundo ela, desde a gestão da Belê Medeiros que a entidade vinha lutando para comprar um ônibus.

“Estávamos juntando recursos para adquirir o veiculo, mas ele é muito caro e acabamos não conseguindo juntar dinheiro para adquirir este transporte”, conta.

Não conseguindo exito para comprar o transporte, Maninha informou que juntamente com a deputada Belê solicitou do secretário de Educação, Padre Walmir, a disponibilidade de um ônibus para transportar os alunos.

“O ônibus foi cedido pelo prefeito e agora ganhamos um ônibus do governador e isso vem deixar a família apaiana muito alegre, como também os alunos que estão todos satisfeitos”, comemora.

Ela ressalta que o ônibus da Secretaria de Educação vai continuar transportando os alunos, uma vez que o novo ônibus não é suficiente para transportar os 86 alunos da entidade. Segundo ela, o veículo vai servir para transportar os alunos para viagens a outros municípios.