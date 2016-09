APAPI elabora projeto de lei sobre castração gratuita

A Organização não governamental Amigos Protetores dos Animais de Picos (APAPI) deu mais um grande passo na defesa dos animais, com a formulação do projeto de lei municipal que estabelece a castração gratuita.

O projeto de lei tem por objetivo controlar a reprodução desregulada de cães e gatos nas ruas da cidade. O mesmo será submetido à votação na audiência pública que será realizada nesta quarta-feira, 14, às 19h00, na Câmara Municipal de Picos, e deve contar com a presença de movimentos organizados do setor.

Segundo o presidente da APAPI, Felipe Coelho, além do projeto de lei a organização já trabalha em prol de outras bandeiras como a humanização dos servidores do Centro de Zoonoses.

“A humanização dos servidores do Centro de Zoonoses, a Construção do Santuário de Proteção do Animal Abandonado e a contratação de veterinários através dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), também são outras bandeiras de luta da APAPI e deverão ser discutidas durante a audiência pública”, disse o presidente.