Aparelhos celulares são alvos de assaltantes neste final de semana em Picos

Os aparelhos celulares foram alvos de assaltantes neste final de semana em Picos. A Polícia Militar registrou dois assaltos na cidade, cujo produto roubado foi o celular.

Segundo o Relações Públicas do 4º BPM, Tenente Elias de Sousa, o primeiro assalto aconteceu no último sábado (10), na Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao Hospital de Dr. Oscar, no Centro da cidade, por volta das 13h15.

Elias informou ainda que o assaltante usou um revólver para roubar o aparelho celular da vítima. “Duas moças se depararam com a viatura e informaram que um elemento de cor morena, magro, trajando camisa cinza e um boné laranja e armado com um revólver, havia roubado um celular Samsung Gran Prime”, disse.

Já o segundo roubo foi registrado por volta das 22h20, na Rua Luís Nunes, no bairro São José, também no último sábado (10).

De acordo com o tenente, a vítima Maria Marisse Batista solicitou uma viatura informando que dois homens haviam roubado seu aparelho celular. “Dois elementos, usando um facão, levaram o celular e fugiram em uma moto que ela não soube informar as características”, frisou.

Até o momento a polícia não conseguiu localizar os autores dos crimes.