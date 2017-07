Apartamentos do Antonieta Araújo serão entregues quinta-feira, 20

Os 384 apartamentos do Residencial Antonieta Araújo, localizados no bairro Belo Norte, serão entregues na próxima quinta-feira, dia 20 de julho. A entrega oficial das chaves das unidades habitacionais aos beneficiários será a partir das 9h da manhã.

Segundo a coordenadora de Habitação e Urbanismo de Picos, Cláudia Mônica, cada família irá se dirigir ao seu bloco e lá será recepcionada por uma equipe da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura para fazer a entrega das chaves. “A família tem que está com a autorização de recebimento das chaves, que eles receberam no ato de assinatura do contrato”, explicou.

Cláudia informou ainda que após receberem as chaves, as famílias devem se dirigirem tanto a Eletrobrás como a Agespisa para requererem a ligação da energia e da água. “Em seguida eles (os beneficiários) têm um prazo de até 30 dias para fazer a mudança, caso isso não aconteça o apartamento é retomado e repassado para o cadastro de reserva”, completou.

Caso o beneficiário encontre algum problema nos apartamentos ele deverá se dirigir a empresa, que ficará responsável pela manutenção dos imóveis por um período de cinco anos, para fazer os reparos.

Outra empresa estará coordenando e dando assistência as famílias por um período de 18 meses com acompanhamento de profissionais da área da saúde e social.

Fiscalização

A Prefeitura ficará responsável pela fiscalização dos residentes no Antonieta Araújo para que nenhuma família possa ceder, alugar ou vender o imóvel para outra pessoa.