Após 12 anos, oposição vence eleições em Geminiano

O candidato da oposição, Herculano Carvalho (PP), venceu no último domingo, dia 2 de outubro, as eleições no município de Geminiano. A maioria ao seu adversário, Manoel Borges, mais conhecido como Marli (PMDB) foi de 492 votos.

Marli é irmão do ex-prefeito Tony Borges. O grupo político do ex-gestor já estava no poder há 12 anos. O atual prefeito da cidade é Jader Borges, que é sobrinho de Tony.

Herculano já havia disputado o pleito na eleição anterior, mas não obteve êxito e neste ano, disputando mais uma vez o comando da Prefeitura de Geminiano, conseguiu vencer.

O resultado do pleito ficou da seguinte forma: Herculano tirou 2.578 votos, o que representou 54,58%, seguido por Marli que obteve 2. 086 dos votos, representando 44, 17% do eleitorado e em terceiro lugar ficou Edmundo Galvão, que tirou 59 votos, o que representou 1,25% do eleitorado.

Texto: Agoraed.com

Edição: Romário Mendes