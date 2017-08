Após conflito com a Prefeitura, Igreja cancela festejo de sua padroeira em Pio IX

Um conflito entre a Prefeitura Municipal de Pio IX e a comunidade católica da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio, resultou no cancelamento de um dos mais antigos eventos religiosos do município, a festa da padroeira, uma tradição que se mantém viva há pelo menos 129 anos.

A decisão do cancelamento ocorreu oficialmente na manhã desta terça-feira (8), após reunião entre os membros dos Conselhos de Pastoral e Econômico Paroquial, o bispo diocesano de Picos, Dom Plínio José Luz da Silva, e os padres Francisco Feitosa e Sérgio Leal.

Após três meses de preparação, a programação religiosa do festejo de Nossa Senhora do Patrocínio foi iniciada no último domingo (6), logo pela manhã, com a alvorada e procissão, e prosseguiria até o dia 15 de agosto, quando seria celebrada a tradicional Missa Solene da Festa. No entanto, foi interrompida logo no segundo dia, depois que a Prefeitura Municipal barrou a montagem de um pequeno palco contratado pela Paróquia para a realização da programação social do festejo, que envolvia a quermesse, apresentações culturais e música ao vivo. “Nós estávamos com tudo pronto, toda estrutura, pessoas que vinham de outras cidades, grupos de cantos do Ceará, de Ipiranga, de Itainópolis, de Picos”, disse o padre.

Segundo narrou o padre Feitosa, pároco local, uma equipe da Prefeitura Municipal, escoltada pela Polícia Militar, impediu que a empresa continuasse a montagem do palco contratado pela Igreja, e em seguida, recolheu a estrutura utilizando uma máquina retroescavadeira. Pouco tempo depois, no mesmo local, uma empresa contratada pela Prefeitura Municipal iniciou a montagem de um grande palco para a realização da festa comemorativa ao aniversário da cidade. O palco foi montado em frente à Igreja. O terreno, segundo afirmou o padre Feitosa, pertence à Igreja, que foi impedida de utilizá-lo para as suas próprias atividades.

A ação dos funcionários da Prefeitura de Pio IX, considerada arbitrária, foi testemunhada e registrada em vídeos e fotos por várias pessoas.

Ontem à noite, quando os católicos chegaram na Igreja para a celebração da segunda noite de missa novena, encontraram o palco sendo montado em frente à Igreja. A energia da barraca da quermesse também havia sido cortada. Segundo o sacerdote, os fatos tiraram o clima dos festejos e a missa não foi celebrada.

“É uma situação muito difícil. Agora já está montado uma grande estrutura em frente à nossa Igreja. Quem quiser ver e perceber a triste realidade, basta olhar hoje à noite no patamar da Igreja. Nós vamos encontrar bebidas, copos quebrados, camisinha… a gente encontra tudo. É uma total falta de respeito”, pontuou o sacerdote.

O cancelamento do festejo é um fato histórico e teve grande repercussão na cidade. Uma mobilização foi iniciada nas redes sociais, onde circulam fotos e vídeos. O pároco afirmou que tem recebido apoio da comunidade católica. “Muito embora as pessoas fiquem com esse sentimento de dor, por não acontecer o festejo, ao mesmo tempo elas nos dão apoio e compreendem a decisão, e reconhecem que realmente foi uma falta de respeito muito grande de retirar as nossas barracas e montar a estrutura da fe

sta do município”.

Por telefone, o padre lamentou o posicionamento da administração municipal e citou a Constituição Federal. “Nós não queremos medir poder, nós queremos celebrar em paz. A própria Constituição nos garante o direito de culto, direito de reunião. E nós temos esse direito de celebrar em paz. Era a única coisa que nós queríamos”, pontuou.

O impasse

O impasse, na verdade, teve início no ano passado, quando a Igreja soube, antecipadamente, da ideia da Prefeitura Municipal de realizar a festa em frente à Igreja, durante o período dos festejos. O caso foi parar no Ministério Público. “O promotor entendeu que nós temos o direito de celebrar em paz, tranquilamente, e foi determinado que o terreno seria de exclusividade da Paróquia para realizar a festividade do padroeiro, e assim foi. Esse ano nós fomos surpreendidos. Faltando cinco dias para começar o festejo, foi enviado um ofício pela Prefeitura Municipal comunicando que no local em frente à nossa igreja iria acontecer a festa do Município”, disse Feitosa.

O pároco local explicou que o espaço em questão é utilizado pela Prefeitura Municipal para a realização das festas juninas. “A Igreja não se opõe, porque não temos nenhum evento religioso naquele período, muito embora esteja sujando o patamar da igreja, no outro dia eles fazem toda a limpeza e a gente não faz questão. Só que nesse período nós não estamos inventando nenhum evento para obstruir a festa deles, o festejo é uma tradição, um evento que já acontece há mais de 129 anos. O registro do ato da abertura a Paróquia de Pio IX é datado de 1888, mas há muitos anos que já era celebrada a festa de Nossa Senhora do Patrocínio, quando ainda era vinculada à Diocese de Oeiras. É uma paróquia realmente antiga, que tem uma história religiosa, e que vai ficar marcada, depois de 129 anos, por um ano não acontecer o festejo da padroeira”, disse o padre Feitosa.

A festa do aniversário

Conforme programação divulgada pela Prefeitura Municipal, quatro atrações artísticas deverão se apresentar no palco montado em frente à Igreja – Luan Estilizado, Forró do Gui, Zé Armando e Waldo e Felipe. Os shows estão previstos para iniciar às 21h.

Outro lado

A reportagem do portal Cidades na Net tentou contato com a Prefeitura Municipal, por telefone, mas até o fechamento desta matéria não obteve êxito.