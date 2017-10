Após confusão, Detran cancela baliza em Picos

[ad#336×280]Continua a confusão com entre o Dentran-PI e os candidatos que realizariam provas práticas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nesta terça-feira (11) em Picos.

Após a manifestação que obrigou a paralisação das balizas durante a manhã, um acordo feito entre os candidatos, diretores de autoescolas e o diretor do 4ª Ciretran de Picos, Aníbal Neiva, havia firmado que os testes seriam retomados às 14h desta tarde. No entanto, os alunos que deveriam fazer a prova prática relatam que as balizas foram canceladas sem nenhuma explicação por parte do Detran.

“Os fiscais chegaram aqui e recolheram as balizas e entraram no carro e saíram escoltados por policiais do Ronda Cidadão sem dar nenhuma explicação”, conta uma das candidatas da autoescola Cazuza.

Entenda

Uma alteração no sistema dos testes de baliza do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) prejudicou centenas de alunos de autoescolas na manhã desta quarta-feira (11). Ao chegarem a Avenida Severo Eulálio para fazerem a tão sonhada baliza e enfim retirar sua carteira de habilitação, os alunos foram surpreendidos com a mudança repentina do órgão.

Segundo o diretor da 4º Ciretran de Picos, Aníbal Neiva, os testes agora serão realizados toda semana, durante dois dias e não uma vez por mês como antes. Com isso, reduziu a quantidade de alunos para fazer a baliza. Agora somente 15 pessoas por autoescola serão permitidas por dia para realizar o teste, sendo 30 pessoas durante os dois dias.

Porém, os proprietários de autoescolas não foram avisados com antecedência sobre a alteração e o número de alunos agendados para realizar os testes nesta quarta foi reduzido, causando trastorno e tumulto no local, uma vez que várias pessoas ficaram sem fazer o teste.