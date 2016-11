Após descoberta de fraude, concurso dos Bombeiros pode ser anulado no Piauí

Após as prisões deflagradas na Operação Vigiles, que investiga fraude no concurso público do Corpo de Bombeiros, que já estava na fase do Curso de Formação, o secretário de segurança pública, Fábio Abreu, informou ao GP1 que na manhã dessa quarta-feira (23) acontecerá uma reunião, para debater a possibilidade de anulação do certame.

O curso de formação foi suspenso ainda no mesmo dia que a Operação Vigiles, realizada pelo Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco), foi deflagrada. Sobre a reunião que acontecerá amanhã (23), Fábio Abreu adiantou que a intenção é de não anular.

O secretário afirmou que a reunião acontecerá às 10h, no Palácio de Karnak, onde estarão presentes os delegados que investigam a fraude, o secretário do Governo Merlong Solano e o comandante do Corpo de Bombeiro, além de representantes da Procuradoria-Geral do Estado.

“Nosso objetivo é não prejudicar aqueles que passaram de forma licita. Só poderemos partir para a anulação se realmente não podermos tirar aqueles que prejudicaram os demais, para que eles paguem por isso. Dessa reunião já vamos ter uma decisão”, afirmou Fábio Abreu, que complementou que o governador Wellington Dias deixou a Secretaria de Segurança Pública à vontade para tomar qualquer decisão.

Operação Vigiles

Na quinta-feira (17), o Greco deflagrou a “Operação Vigiles”, com o objetivo de investigar fraude no concurso público de soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Piauí, que ocorreu em 2014. Hoje (22) foi deflagrada a segunda fase da operação. Atualmente, quase trinta pessoas estão presas, dentre elas, o advogado Evilásio Rodrigues de Oliveira Cortez, preso pela terceira vez por participar em esquemas de fraudes a concursos.

Portal GP1