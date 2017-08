Após emboscada em parque, caçadores baleados se entregam à polícia

Dois dos quatro caçadores que armaram a emboscada contra os guardas do Parque Nacional da Serra da Capivara se entregaram à Polícia na noite desta sexta-feira (19) no município de João Costa, distante 514 km de Teresina. De acordo com o delegado regional de São João do Piauí, Herberth Hugo, os dois foram baleados durante a troca de tiros e após o cerco policial decidiram se entregar.

“A Polícia tinha localizado eles e já havia fechado o cerco. Eles iam morrer no mato por causa dos ferimentos mas acabaram se entregando e foram levados para o hospital de São João do Piauí onde foram prestados os primeiros socorros e eu fiz a autuação deles”, relatou o delegado.

Os dois foram autuados pelo homicídio do guarda Edilson Aparecido, mas segundo o delegado um inquérito será instaurado para averiguar todos os detalhes da situação. Os guardas sobreviventes serão ouvidos, assim como os caçadores acusados do crime.

Após o primeiro atendimento em São João do Piauí os caçadores foram levados para o Hospital Regional de Floriano onde estão internados e custodiados pela Polícia Civil. “Havia um ferido na perna e outro no tórax. Não podemos confirmar o estado de Saúde porquê a princípio não tivemos essa posição dos médicos, mas ao se recuperarem vamos saber quais serão as próximas medidas”, explica o delegado.

A autuação foi encaminhada a Justiça que deve decidir se pede a prisão dos caçadores, ou eles responderão ao processo em liberdade. “Eu acredito que o juiz deva conceder alguma medida cautelar para que eles sejam acompanhados, mas ele vai deliberar. Como eles também estão em situação difícil por conta dos ferimentos talvez possam responder em liberdade, ou não”, conclui o delegado.

O crime

O vigilante Edilson Aparecido da Costa e Silva do P

arque Nacional da Serra da Capivara foi morto a tiros por caçadores durante uma emboscada. O crime ocorreu por volta das 13h na localidade de Cambraia, território do município de João Costa, distante 514 km de Teresina. Outros dois vigilantes do parque também ficaram feridos durante a troca de tiros no início da tarde desta sexta-feira (18).

Fonte: Cidadeverde.com