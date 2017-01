Após “espiar” River-PI, Lancuna prega confiança: “Vamos entrar para ganhar”

A temporada 2017 começa nesta terça-feira para a Sociedade Esportiva de Picos, na primeira rodada do Campeonato Piauiense, logo contra o atual tricampeão estadual River-PI. Se por um lado o torcedor riverino tem motivos para ficar empolgado, principalmente após a estreia com vitória do time na Copa do Nordeste, o técnico do Zangão, Nivaldo Lancuna, também confia no seu elenco e tem como meta a vitória.

Lancuna esteve em Teresina na última quinta-feira para observar o Galo em ação contra a Juazeirense. A boa atuação não surpreendeu o goleiro, que conhece boa parte do elenco riverino de trabalhar com ele ou jogar contra, principalmente no futebol goiano. Mesmo reconhecendo a força do adversário, o técnico reforça que o Picos também vem forte.

– Eles jogaram dentro de sua casa, tiveram duas penalidades seguidas, o que geralmente o juiz não dá. Depois tiveram uma contra e os outros desperdiçaram, então foi um jogo atípico. Aqui dentro da nossa casa temos que fazer a diferença. Tenha certeza que nó vamos entrar para ganhar – afirma Lancuna.

O comandante do Zangão ressalta a importância de vencer em casa como um dos principais pontos para que o Picos se confirme como um dos times na briga pelo título piauiense. Para isso, ele reforça a qualidade do elenco que tem em mãos e espera que dessa vez, ao contrário do jogo pela Copa do Nordeste, o fim não seja positivo para o River-PI.

– Cada jogo é uma história, mas sabemos que vai ser um jogo duro. Nós vamos jogar dentro da nossa casa, e se queremos alguma coisa no campeonato, temos que vencer. Sabemos que é difícil, mas temos que saber que não vamos só disputar. Tenho um time bom também – diz.

O Picos faz um último treino recreativo na manhã de segunda-feira, e depois entra em concentração para a partida contra o Galo, marcada para a noite de terça-feira, no estádio Helvídio Nunes, em Picos.

Globoesporte PI